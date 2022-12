La Miss America dona mille euro alle famiglie povere di Cesenatico

“Sono ormai 40 anni – spiega il gestore Roberto Rossi – che la Miss America lavora con i bambini di Cesenatico. Molti di questi giovani, però, fanno parte di nuclei familiari che, per varie ragioni, non potranno trascorrere un Natale di serenità e spensieratezza. Per questo abbiamo deciso di dare un piccolo contributo per alleviare le preoccupazioni di molti nostri concittadini e regalare un sorriso ai loro bambini”.