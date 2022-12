Meteo, pioggia e marea da allerta arancione

Per venerdì 16 dicembre sono previste precipitazioni moderate anche a carattere di rovescio, più intense sulla Romagna, nella prima parte della giornata, che potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua. Sono inoltre previste condizioni di mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di erosione e ingressione marina nelle prime ore della mattina.

Ancora non sono state chiuse le porte vinciane, segno che il pericolo per il centro storico di Cesenatico, almeno in questa occasione, non è così alto o imminente.