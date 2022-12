Freddo e virus: non volete ammalarvi per Natale? Usate la mascherina

Natale sotto le coperte per molti cesenaticensi. Colpa del Covid, ma soprattutto della nuova influenza stagionale che sta decimando la popolazione. Il ceppo influenzale di quest’anno, infatti, è molto più contagioso dell’ultima pandemia e sono migliaia i concittadini alle prese con mal di gola, febbre e raffreddore. Una sintomatologia da non sottovalutare perché il virus può durare anche un paio di settimane ed i rischi polmonari, soprattutto per i soggetti fragili (anziani, malati e fumatori incalliti) sono sempre in agguato.