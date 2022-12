Il punto: la tredicesima mensilità

Come si determina l’importo della tredicesima?

L’importo di riferimento è quello dell’ultima mensilità percepita, quindi un importo pari alla mensilità di dicembre, se il contratto di lavoro è ancora in essere o pari all’importo dell’ultimo stipendio in caso di cessazione del contratto di lavoro.

Il lavoratore subordinato riceve la tredicesima in base al periodo in cui ha prestato servizio. L’importo della tredicesima sarà pari ad una mensilità se il lavoratore avrà lavorato l’intero anno, oppure sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro.

Tredicesima del contratto part-time.

Se il contratto di lavoro subordinato è part-time, la tredicesima matura in base alle ore di lavoro effettuate in rapporto al monte ore dei dipendenti full-time (es. la tredicesima sarà pari al 50% per part time di 20 ore settimanali, se il contratto di full-time ne prevede 40).



Elementi in base ai quali si calcola la tredicesima

Sono i contratti collettivi di lavoro che definiscono gli elementi retributivi su cui calcolare la tredicesima, tuttavia possiamo affermare che tutte le voci retributive che costituiscono la paga globale – di fatto – sono da considerarsi nel calcolo.

Alcuni elementi retributivi sono quasi sempre esclusi dal calcolo quali: lavoro straordinario, notturno e festivo effettuato saltuariamente, indennità per ferie non godute, premi, una tantum, rimborsi spese, indennità collegate a mansioni faticose.

Periodi durante i quali matura la tredicesima

Nel calcolo della tredicesima sono da considerare tutti i periodi di lavoro.

Tali periodi comprendo anche gli archi di tempo di assenza comunque retribuiti come: maternità, compreso l’eventuale periodo di astensione anticipata e congedi parentali, congedo matrimoniale, ferie, festività, ex festività, riduzioni contrattuali dell’orario di lavoro e permessi retribuiti, malattia e infortunio nei limiti del periodo contrattuale di conservazione del posto, cassa integrazione, guadagni ad orario ridotto, riposi giornalieri per allattamento.

Non rientrano nel calcolo della tredicesima i periodi di aspettativa non retribuita, assenze per sciopero, periodi di assenza per malattie del figlio, servizio militare.