Lavoratrice stagionale a Cesenatico denuncia imprenditore per violenza sessuale

L’unica certezza, sul piano degli indizi, è che – dopo quella serata – la ragazza, che stava facendo la stagionale in un hotel di Cesenatico, il giorno dopo decise di lasciare anzitempo il posto di lavoro e ricontattare l’uomo. Fu proprio l’imprenditore, visto che la ragazza era senza soldi, a pagarle il taxi per raggiungerlo nuovamente a Santarcangelo e fu sempre lui ad accompagnarla in stazione per farle prendere il primo treno per Bologna. Una giornata chiusa con alcuni sms tra i due ed alcuni scambi di battute ed emoticon via Instagram. Insomma, non proprio il “day-after” classico di una violenza sessuale.

Qualche giorno dopo l’incontro notturno, però, la ragazza presentò denuncia per violenza sessuale, dicendo anche che l’uomo nella fatidica serata avrebbe fatto uso di cocaina e che successivamente l’avrebbe minacciata. Per questa ragione – terrorizzata da possibili ripercussioni – si sarebbe comportata come ha fatto, ovvero senza denunciare subito la violenza subita e con messaggini e “faccine” tranquillizzanti via web.