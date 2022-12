Oggi negli istituti superiori della città open-day per gli studenti di terza media

Il prossimo open day è in programma sabato 14 gennaio e in tale data sono previsti due turni per il Liceo, dalle 14 alle 16, e due turni per l’ Ite dalle 14.30 alle 17.30. Gli studenti saranno protagonisti agli open day, in quanto saranno loro a guidare i genitori dei ragazzini di terza media alla scoperta delle materie di indirizzo, presentate in forma laboratoriale, che sono economia aziendale, diritto, informatica, le lingue straniere e il laboratorio scientifico, che i ragazzi frequenteranno nel primo biennio all’ Ite; latino, matematica e fisica, scienze, informatica al Liceo.