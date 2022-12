La Miss America ha consegnato i 1000 euro ai bimbi di “Christmas Carols”

Intanto, fino al 23 dicembre, prosegue “Un gettone in cambio di un follower”, l’iniziativa creata dalla “Miss America” per arricchire la sua platea di giovani clienti. Fino all’antivigilia di Natale, dunque, con un semplice click, si potrà giocare una partita gratis. Basterà infatti seguire la pagina instagram (missamerica.cesenatico) o la pagina TikTok (missamerica.cesenatico), mostrare il following in cassa da lunedì al venerdì e, in cambio, si riceverà immediatamente un gettone in regalo.