Allarme dell’Ausl Romagna: “Basta usare gli antibiotici come profilassi”

Per questo motivo dal 2018 esiste un piano nazionale e la regione Emilia Romagna è un raro esempio di seria applicazione di quel piano. Il ruolo del laboratorio di Microbiologia è quello di garantire una buona sorveglianza dei batteri che sviluppano una multiresistenza, è così che si può ridurre il problema e bloccare la diffusione delle colonie. Si tratta perlopiù di una questione culturale che non riguarda dunque solo le prassi mediche: “Deve cambiare il modo in cui utilizziamo gli antibiotici”, insiste Sambri, che aggiunge: “La responsabilità dell’uso sbagliato che ne facciamo oggi è al 70% di noi medici, al 30% dei cittadini. I medici devono smettere di prescrivere antibiotici come profilassi, è una assurdità”.