La giunta nei quartieri, da gennaio via agli incontri

Il sindaco Matteo Gozzoli e la giunta comunale hanno messo in programma una serie di incontri con tutti i comitati di quartiere, organizzando un programma di assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza. Un momento di ascolto, dialogo e confronto che per cause di forza maggiore dovute all’emergenza sanitaria manca dal 2019. Non sono mancati di certo i momenti di ascolto e confronto, ora parte un vero e proprio “tour” strutturato per cercare di raggiungere il maggior numero di persone possibili.