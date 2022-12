La storica boutique DLR di Cesenatico scommette sugli articoli di “seconda mano”

“Comprare e vendere articoli di seconda mano in un negozio – spiega la titolare Lorena Zavalloni – offre maggiori garanzie alla clientela perché si ha la certezza di acquistare, in primis, un articolo autentico, si evitano poi tutti i problemi legati alle spedizioni o ai pagamenti online e, infine, si toccano i capi con mano. Noi ritiriamo, con la formula del ‘conto vendita’, solo articoli selezionati e in ottime condizioni”. E, a giudicare dalle risposte della clientela, l’idea sta piacendo moltissimo. Ormai crollata, infatti, la barriera culturale della diffidenza per l’oggetto usato, quello della cosiddetta “moda circolare” è ormai un filone in vertiginosa espansione in tutto il mondo sia per la sua valenza etica sia per l’opportunità di garantirsi prodotti di fascia alta a condizioni economiche vantaggiose.

Al grido di “Ridurre, Riusare e Riciclare” questo nuovo modello di produzione e consumo ha, infatti, come obiettivo quello di orientare i comportamenti verso un sistema economico più virtuoso. E il mercato, soprattutto dopo l’emergenza Covid-19, ha risposto con grande entusiasmo, tanto che oggi il termine vintage è sempre più frequentemente sinonimo di “coolness” se non addirittura di nuovo lusso: “L’economia in crisi – prosegue Lorena – ha agevolato l’incontro tra l’offerta (in questo caso di venditori propensi a liberarsi di capi ed accessori non utilizzati) e la domanda (rappresentata da acquirenti a caccia di pezzi unici e ad un prezzo ridotto). Ma la nostra scelta obbedisce anche ai principi universali della sostenibilità. Del resto, il coronavirus e il lockdown hanno riacceso prepotentemente i riflettori su questioni valoriali e così concetti come ‘coscienza ambientale’ e ‘responsabilità sociale’ sono diventati familiari e anche attrattivi”.