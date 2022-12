Al Pineta un Natale in compagnia di Albertino e Fargetta

“Il Natale al Pineta non è mai una festa banale – spiega il patron della discoteca Marco Amadori – in questa discoteca sono nati tanti format e tanti successi musicali, per cui ci sembrava giusto, dopo gli anni segnati dalla pandemia, tornare a connetterci con la grande musica e festeggiare il Natale con due personaggi storici della radio italiana. Albertino e Fargetta non hanno bisogno di presentazioni. Sono da oltre 30 anni due big assoluti del mondo della notte e proprio per questo li abbiamo scelti per una delle serate più suggestive del nostro calendario”.