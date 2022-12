Babbo Natale e Befana speciali al NOI Lounge Music Club

Un Natale da trascorrere al NOI Lounge Music Club.

Tanti gli appuntamenti in programma per le feste al Music Club in viale Roma 89 a Cesenatico.

Si parte venerdì 23 dicembre (ore 22) con il soul di Joyce & The Jammers, per continuare sabato 24 dicembre (ore 18) con il quartetto d’archi e la musica classica rivisitata del Quartetto EOS.

Domenica 25 dicembre, il Natale del NOI si apre alle 9.00 con la Colazione in Musica e l’arpa celtica di Marta Celli. Alle 17.00 arriverà Babbo Natale in consolle (dj Jumbo) con tante sorprese e giochi per i più piccoli.