Sorpreso nuovamente alla guida l’86enne senza patente

Tra i casi più clamorosi la denuncia in stato di libertà per un 86enne sorpreso alla guida con patente revocata in via Canale di Bonificazione a Cesenatico, reato peraltro reiterato. Altri due i deferimenti in stato di libertà a carico di un 41enne che circolava in via Mazzini in possesso di un coltello lungo 15 centimetri con lama da sei, e di un 20enne che alla guida della propria autovettura stava percorrendo la via Emilia a Savignano sul Rubicone, in possesso di un coltello della lunghezza totale di 17 centimetri, con lama di sei. Nessuno dei due è riuscito a fornire giustificazione dell’arma.