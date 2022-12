Bilancio di previsione. Caro bollette quanto mi costi

Nella foto sopra l’area dell’ex Nuit

Il piano investimenti

Durante il 2023 gli investimenti principali riguarderanno le scuole con interventi di miglioramento sismico finanziati dal PNRR che riguarderanno la scuola “2 agosto 1849” per 800.000 euro e la scuola Media Arfelli per un milione. Sono a bilancio sul 2023 5milioni e 200mila euro per il completamento del waterfront di Ponente che dopo l’asse fognaria vedrà la realizzazione delle opere superficiali e, già nel piano triennale sono previsti ulteriori cinque milioni di euro per il completamento del 2° stralcio del waterfront da via Magellano a via Cavour.

Grande attenzione è posta, come sempre, al tema delle manutenzioni. Il piano asfalti 2023 prevede, infatti, un investimento di 850mila euro a cui vanno aggiunti 130 mila euro per il potenziamento della pubblica illuminazione (lo stesso è previsto sia per il 2024 che per il 2025), e in totale saranno investiti 100 mila euro per messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il piano per la cura del verde prevede 100mila euro di investimento straordinario a cui vanno aggiunti 30mila euro per la manutenzione e il rinnovamento dei giochi nei parchi pubblici previsti. Per il 2024 sono previsti 600mila euro per il consolidamento della Scuola “Da Vinci” di Via Caboto e 400mila euro per la Scuola Ricci-Ortali di Villalta. Sempre per il 2024 ci sono 350 mila euro per la riqualificazione della nuova area verde di Bagnarola. Il 2023 sarà anche un anno di nuove progettazioni. L’amministrazione vuole rilanciare una progettazione legata al recupero del lungomare di Levante con progettazioni innovative per piazza Marconi a cui si aggiungerà piazza Volta per 50 mila euro e nel 2024 è stato messo a bilancio un fondo di 120mila euro dedicato ad una progettazione tramite concorso di idee per il recupero dell’area Ex Nuit che entro il 2023 sarà di proprietà comunale.