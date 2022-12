Da domani torna dall’Antoniano di Bologna il 65° “Zecchino d’oro”

Il divertimento e l’adrenalina di una gara canora per ‘piccole ugole’ che da 65 anni è parte integrante della storia di questo Paese, ma anche temi importanti – dalla diversità alla famiglia, dall’ambiente all’inclusione – per riflettere attraverso la musica e ricordare a tutti che ogni bambino ha il diritto di correre, giocare, ridere e cantare e di essere, come recita il titolo di quest’anno, “semplicemente bambino”.

Torna in tv per accompagnarci al Natale lo Zecchino d’Oro, la storica manifestazione canora in diretta dall’Antoniano di Bologna che sarà in onda su Rai1 giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre alle ore 17.05 e sabato 24 dicembre alle ore 17.