“Dona un libro a un piccolo lettore”: bella iniziativa della libreria Mondadori

In pratica, la Libreria proporrà ai suoi clienti di acquistare un libro per bambini da 0-3 anni e di lasciarlo in negozio. I libri raccolti saranno poi consegnati direttamente alla Pediatria di Comunità di Cesenatico. I Volontari Nati per Leggere di Cesenatico regaleranno questi libri ai bimbi durante le letture che faranno nella sala d’attesa del Consultorio Pediatrico nel 2023.