Fabio Bandieri: “Il bilancio di previsione triennale? Troppo timido…”

L’esponente della lista Buda rispolvera anche il tema delle terme che, secondo un progetto ormai finito nel dimenticatoio, doveva sorgere in una porzione del parco di Levante, dove ora parcheggiano i camion del circo: “Nel corso degli anni – ricorda – sono state fatte diverse analisi e si tratta di un’acqua termale di buona qualità e dunque chiunque può immaginare quanti vantaggi porterebbe a Cesenatico avere un centro termale aperto tutto l’anno. Purtroppo, anche questa società mi risulta non se la passi troppo bene e dunque c’è il rischio concreto di perdere un’altra opportunità di crescita per Cesenatico”.

Sul capitolo degli investimenti, Bandieri esprime tutta la sua delusione per aver dimenticato “il rifacimento del lungomare di Zadina che da troppi anni grida vendetta”. Secondo il consigliere “non è possibile che un disabile in carrozzina non possa accedere alla spiaggia di Zadina perché il lungomare è di fatto una mulattiera! Mi auguro – sottolinea – che si possa intervenire quanto prima perché non si può lasciare il lungomare di Zadina in quello stato”.

Uno dei temi più controversi del dibattito politico resta la vena Mazzarini: “Bene aver previsto 6 milioni per la sistemazione delle sponde e la pulizia del fondale – rileva il consigliere – ma anche quella zona ha delle potenzialità enormi e dunque va sviluppata con idee innovative. Non è ben chiaro che cosa voglia fare realmente l’amministrazione con la vena Mazzarini ma, a mio parere, sarebbe un ulteriore errore strategico non sviluppare quella zona in chiave turistica”.

“Un altro aspetto che non può passare in sordina – prosegue – è che, nel bilancio di previsione, nonostante i 2,3 milioni garantiti dalla tassa di soggiorno, sono stati ridotti gli investimenti sul turismo di 250mila € (1,5 milioni nel 2022) e (1,25 milioni nel 2023). Inoltre, su 230mila € investiti quest’anno su cultura e teatro, dal 2023 quella voce viene ridimensionata drasticamente fino 130mila €, ovvero 100 mila € in meno, un taglio che da un’amministrazione di sinistra, sempre sensibile a parole sui temi della cultura, nessuno francamente si aspettava”.

Infine, ultimo tema scottante i dehors sul porto canale: “Se sono progettati bene con soluzioni tecniche che si integrano in modo gradevole al contesto del nostro porto – conclude Bandieri – a mio parere possono essere un valore aggiunto per tutta la città. Intanto si sostituirebbero gli attuali teloni in nylon che tutto sono fuorché belli e in più i dehors offrirebbero, ai nostri affezionati turisti invernali, luoghi in cui sedersi, al calduccio, mangiando e bevendo qualcosa mentre osservano il nostro bellissimo porto canale, generando ricchezza e creando posti di lavori annuali”.