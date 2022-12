Rientrata in Italia la turista di Cesenatico bloccata in Perù

Lo scorso 12 novembre le quattro amiche erano partite in pullman da Cuzco. Destinazione Bolivia, al confine con il Perù. A Checacupe, nel cuore del Machu Picchu, il mezzo era rimasto però incolonnato per cinque chilometri e i turisti lasciati in balìa delle precarie condizioni igieniche, di fatto impossibilitati ad acquistare viveri ed acqua.

Dopo l’allarme scattato sui social dalla ragazza di Cesenatico ad attivarsi per prima era stata l’assessore del Comune di Cotignola Laura Monti. Subito dopo l’unità di crisi della Farnesina anche grazie alla collaborazione della parlamentare ravennate Ouidad Bakkali e del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli.

Nella serata del 14 dicembre le giovani sono state trasferite sotto sorveglianza della polizia locale in un ostello di Checacupe, all’indomani a Cuzco e nella giornata di domenica a Lima per preparare il rientro in Italia.