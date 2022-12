In Romagna via ai vaccini anti-Covid per bimbi fragili tra i 6 mesi ed i 4 anni

Al via in Emilia-Romagna le vaccinazioni anti-Covid per i bambini fragili tra i 6 mesi ed i 4 anni. E’ quanto annuncia la Regione recependo le indicazioni del Ministero della Salute, dopo il via libera della Commissione Tecnico Scientifica di Aifa.

Le dosi di vaccino sono arrivate presso l’Hub regionale di Ferrara e sono pronte per essere consegnate nei prossimi giorni alle singole Aziende sanitarie, compresa quella di Cesena da cui dipende il comune di Cesenatico.