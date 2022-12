Aumentano in regione le persone sovrappeso: oltre 300mila gli obesi

I dati sono stati forniti dalla Regione, in occasione dell’annuncio dell’Accordo di collaborazione siglato con il Ministero della Salute, insieme ad altre otto regioni italiane, per realizzare un progetto specifico integrato, di cura e prevenzione per i soggetti in sovrappeso e obesi, del quale l’Emilia-Romagna è ente capofila.

L’accordo, che assegna alla Regione 415 mila euro, da ripartire tra le unità operative che partecipano (azienda Usl di Bologna, Ircss Policlinico Sant’Orsola e azienda Usl di Reggio Emilia), ha l’obiettivo di applicare una strategia di contrasto a sovrappeso e obesità basata su un approccio multidisciplinare “per prevenire, assicurare la precoce presa in carico dei soggetti a rischio o ancora allo stadio iniziale, e rallentarne la progressione”, spiega una nota.