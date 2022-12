Malatestiana, il Natale culturale di Cesena

Aperture festive anche per la Pinacoteca comunale di via Aldini. Mercoledì 28 dicembre, dalle 16,30 alle 17,45, sarà riproposto il progetto “PINartLAB” di Martina Fiuzzi di MarbreBlond rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni (già sold out). Sempre nel pomeriggio di mercoledì, alle 17,45, si terrà una visita guidata gratuita ad accesso libero “A spasso in Pinacoteca”: al termine del laboratorio di Martina Fiuzzi di MarbreBlond, a tutti coloro che vorranno aderire sarà concessa la possibilità di un mini tour di venti minuti alla scoperta delle opere più interessanti della Pinacoteca.La Malatestiana Antica e le Gallerie d’arte comunali resteranno chiuse domenica 25 dicembre e 1° gennaio.