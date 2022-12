Guardia Costiera sequestra oltre 2 tonnellate di pesce

Tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici sono fondamentali a garanzia della salute del consumatore, perché certificano l’origine e quindi un aspetto molto importante della qualità del pescato, e nello stesso tempo tutelano gli operatori in regola, contrastando il fenomeno della pesca illegale. In particolare, durante i controlli, sono state sottoposte a sequestro oltre due tonnellate di vongole non tracciate.

Tra gli altri illeciti amministrativi, che vanno a detrimento delle risorse ambientali, la vendita presso un grossista di 80 kg di naselli sotto misura, con sanzione pecuniaria pari a 4000 euro e sequestro del pescato, un motore marino installato a bordo di un peschereccio, con potenza modificata in aumento, e quindi sforzo di pesca portato oltre il consentito, con sanzione pecuniaria di 2000 euro, ed un attrezzo non regolare, del tipo idrorasca da fondo per la pesca delle vongole, soggetto a sequestro ed anche in questo caso con sanzione pecuniaria pari a 2000 euro.

Il team di militari abilitati “Ispettori Pesca” ha rilevato anche alcuni illeciti penali, in particolare, il cattivo stato di conservazione del prodotto ittico, che era stato ricongelato dopo lo scongelamento e la tentata frode in commercio, essendo messo in vendita prodotto ittico congelato qualificato come fresco. I responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria e il prodotto mal conservato è stato sottoposto a sequestro penale.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, nell’ambito dell’operazione complessa, ma anche in seguito, nel corso delle consuete attività di verifica, con finalità di contrasto della pesca illegale a tutela dell’ambiente, dei consumatori e degli operatori in regola.