Il quartiere di Bagnarola dona dei giochi alla Caritas

“In questi giorni – spiega Matteo Cantoni del Comitato di zona Bagnarola – abbiamo ricevuto alcuni set di mattoncini Lego, grazie al progetto ‘Build to Give’ del Gruppo Lego. Per questa interessante iniziativa vogliamo ringraziamo anche ‘Heart4Children’, l’associazione di promozione sociale che è tra i partner ufficiali del Gruppo Lego, e la Consulta Sociale del comune di Forlimpopoli, che ci ha contattato per distribuire anche nella nostra zona, questi bei regali per i bambini in difficoltà”.