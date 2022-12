Il Tour a Cesenatico, la gioia di Gozzoli: “Per un giorno al centro del mondo”

“La Grand Boucle – ricorda Gozzoli – non è mai partita dall’Italia e lo farà dedicando una tappa alla città che tutti noi amiamo. È un risultato incredibile, uno sprone a lavorare ancora di più e meglio e a farci trovare pronti a quella che sarà una festa. Il Tour de France – prosegue – è sport al suo massimo livello; è grande esposizione mediatica con diretta tv di 200 paesi (più seguiti ci sono solo Mondiali di Calcio ed Olimpiadi, che vanno in scena ogni quattro anni); è ricaduta turistica con stimate oltre 700mila presenze in quei giorni e oltre 60mila pernottamenti turistici; è indotto che tra bar, ristoranti e commercio si stima in circa 35 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna”.

Poi la distribuzione dei meriti, “dal lavoro della Regione Emilia-Romagna con Stefano Bonaccini a quello di Apt con Davide Cassani”.