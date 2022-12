Oggi in piazza delle Conserve torna la festa dei Lupi di Liberio

Dopo un paio d’anni d’assenza per colpa dell’emergenza pandemica, tornano in piazza i Lupi di Liberio. Per la serie “dove eravamo rimasti”, oggi (dalle ore 18) in piazza delle Conserve, è in programma la tradizionale festa dell’antivigilia.

Alla consolle oltre cento appassionati di camminate e strenui difensori delle tradizioni romagnole che, per realizzare questo prezioso momento di condivisione, hanno collaborato con il comitato di Cesenatico della Croce Rossa. All’iniziativa partecipano anche l’associazione La Magica Notte e la Pro Loco del Monte.