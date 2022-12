Coop Alleanza 3.0 dona 1000 euro a cani e gatti di Cesenatico

I fondi per garantire una cuccia, cibo e cure ad animali recuperati dalle strade provengono dall’1% dei ricavi degli acquisti di prodotti Coop da parte dei soci della Cooperativa, e sono erogati sia sotto forma di denaro per sostenere, ad esempio, le spese veterinarie per farmaci o vaccini, sia sotto forma di buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari.