Alba Runners, la corsa goliardica dei 50 all’alba

Erano in 50 alla partenza con diversi runners in abbigliamento tipico da Babbo Natale. La parola d’ordine dell’iniziativa infatti era “Goliardica” in quando non si è trattato di una gara quanto più di una sgambata in cui si aspettavano anche i più tiratardi. L’obiettivo infatti era lo stesso: stare in compagnia per una piccola fllia post natalizia.



È già la seconda edizione della corsa che, come la tradizione natalizia raccomanda, si è conclusa in allegria con panettone e cioccolata. Il modo migliore per avviarsi verso gli ultimi giorni dell’anno in allegria.