Rifiuti, «Cerchiamo il bidone vuoto come rabdomanti»

A cura di Federica Gualdani

Caro sacchetto, quanto sei brutto. Te ne stai lì, triste e abbandonato, fuori dal cassonetto. Forse non si potrà parlare di una vera e propria “emergenza spazzatura” ma insomma, il problema c’è. E il disagio pure; almeno in via Mazzini e attorno al mercato ittico. Raccolta differenziata, residenti armati di carte con chip per il conferimento dell’immondizia, obbligo per tutti di recarsi in punti di smaltimento convenuti. Risultato? Cassonetti pieni allo stracolmo, florilegio di buste gialle, verdi, blu e rosse in un confuso ammucchiarsi di pattume.