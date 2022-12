Conto alla rovescia per il “Gran Capodanno d’Italia” del Pineta

In collaborazione con Fashion Music Club e con Graffagnini Management, nella disco-luxury di viale Romagna si annuncia un brindisi di fine anno a cinque stelle.

Guest-star, come detto, Mauro Ferrucci, produttore discografico, da oltre 30 anni uno dei dee-jey più famosi d’Italia, diventato una leggenda vivente della musica-disco grazie alla hit “King of my Castle” ai vertici di tutte le classifiche mondiali nel 1999. Da quel momento per lui solo successi, dalla nomination agli MTV Awards alla vittoria del premio come miglior produttore al Festival di Sanremo del 2004 fino alle collaborazioni con Laura Pausini ed Alessandra Amoroso.