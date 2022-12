Da Tanzi a Sinisa, quanti lutti quest’anno in Emilia Romagna

Tanti lutti eccellenti quest’anno in Emilia Romagna, un lungo rosario di morti che l’agenzia regionale Ansa ha ripercorso in questi giorni in un doloroso viaggio a ritroso.

CALISTO TANZI, RE DELLA PARMALAT FINITA NEL CRAC

Alla fine del Novecento, sull’impero Parmalat non tramontava mai il sole. Più di cento stabilimenti in vari continenti e un marchio con una radice fortissima nella pianura padana, ma noto nel mondo. A crearlo dal niente fu Calisto Tanzi, morto il primo di gennaio all’ospedale della sua città all’età di 83 anni, passato dai vertici del capitalismo italiano alla polvere provocata dal crac miliardario di quello che la Procura di Parma ha definito “la più grande fabbrica di debiti della storia della finanza europea”. Il 27 dicembre 2003 Tanzi venne arrestato, a dicembre 2010 arriva la condanna per Tanzi a 18 anni.



MARINO GOLINELLI, 101 ANNI DI IDEE E FILANTROPIA

Negli ultimi anni, a chi gli chiedeva di tracciare un bilancio del suo secolo di vita e di successi, Marino Golinelli rispondeva sempre che preferiva guardare al futuro. Il 19 febbraio, a 101 anni, è morto a Bologna, città dove ha lasciato un segno indelebile come industriale farmaceutico e filantropo, appassionato di scienza e di arte. Fondò, subito dopo la guerra, una piccola casa farmaceutica che con il tempo è diventata una multinazionale, l’Alfasigma, negli ultimi anni amministrata dai suoi figli, mentre lui seguiva le sue passioni come l’Opificio Golinelli, una cittadella della scienza dedicata ai giovani.



ANTONIO LA FORGIA, L’ADDIO DOPO LA SEDAZIONE PROFONDA

Il 10 giugno Antonio La Forgia, ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, 78 anni, muore nella sua casa di Bologna. Era in sedazione profonda, percorso scelto, con consenso informato, dopo un anno e mezzo affetto da un tumore.

La moglie, Mariachiara Risoldi, aveva raccontato l’addio al compagno, con amarezza: “Antonio ha iniziato un viaggio di sola andata, con serenità, con la sua grande famiglia allargata attorno. Per la legge il suo corpo è costretto ad essere ancora qui, mentre la sua mente è già arrivata in un luogo leggero. Siamo un paese veramente ipocrita”.