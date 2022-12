L’agente d’oro Brina premiato in comune

«Sono molto contento di poter accogliere e premiare l’agente Brina per questo ottimo risultato che è solo l’ulteriore conferma della sua abilità in questo campo. Conosciamo il suo valore e siamo felici che sia riuscito a dimostrarlo in una competizione così importante», il commento dell’assessore Mauro Gasperini.

«Mi complimento per le spiccate qualità nel maneggio dell’arma, e per i risultati raggiunti da Lorenzo Brina, aspetto questo che diventa un valore aggiunto per il suo bagaglio professionale, sempre auspicando, d’altro canto, di non dover mai utilizzare l’arma in servizio», le parole del comandante Turci.