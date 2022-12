Addio a Sergio “Lino” Papi, pioniere della ristorazione

In un anno tragico lastricato da lutti dolorosi, anche Cesenatico piange uno dei suoi concittadini più noti. E’ morto giovedì scorso, all’età di 92 anni, Sergio Papi, per tutti “Lino”, l’uomo che per una vita ha lavorato e vissuto sul porto canale in via Armellini (i funerali questa mattina a San Giacomo).

Già insignito con il titolo di Cavaliere del Lavoro, la vita di “Lino” cambiò nel 1969 quando, in pieno boom economico, costruì il palazzo con il ristorante Lino e alcune camere.