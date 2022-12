Ladri in azione nell’abitazione dell’avvocato Valerio Rocchi

A preoccupare, come detto, due elementi: in primis, il fatto che i ladri abbiamo agito in pieno giorno (in un arco temporale che va dalle 16.30 alle 21), dunque sicuri dell’assenza del proprietario dell’abitazione; in secondo luogo, non si tratta di sbandati, ma di criminali preparati visto che avevano un flessibile e forse anche un metal-detector per la rilevazione della cassaforte. Al suo interno c’erano contanti, gioielli e monete per un bottino che si aggirerebbe attorno ai cinquemila euro.