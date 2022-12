Per Capodanno aperti una trentina di alberghi

Una trentina gli alberghi aperti, una decina i residence, altrettanti gli affittacamere e i B&B. E buona parte ha già esaurito i posti e la restante parte si appresta a faro in queste ultime ore.

Tanti turisti attesi al Grand Hotel Da Vinci, così come al Cesenatico Camping Village, tra le poche strutture all’aria aperta della riviera che ospita molti turisti anche in inverno: tutte occupate le 180 case mobili per un totale di circa 2mila persone. Tra gli hotel aperti anche quelli della famiglia Vernocchi (il quattro stelle Miramare e il tre stelle New Bristol).