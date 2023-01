Anche da Cesenatico per dare il benvenuto alla Ocean Viking

Subito dopo l’attracco sono iniziate, a bordo, le prime operazioni sanitarie che non hanno rilevato casi di positività al Covid. Le operazioni di sbarco sono terminate alle 15.30. Per il momento è stata ricoverata, a scopo precauzionale, solo una donna con un bambino di 17 giorni, ma altre potrebbero necessitare di cure mediche speciali per via di probabili violenze subite.