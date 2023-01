Come aprire un locale a Cesenatico: gli obblighi da rispettare

Come aprire un locale a Cesenatico: ecco cosa ti serve sapere all’inizio

Vuoi aprire la tua attività? Il primo step sarà quello di trovare un locale che soddisfi tutte le tue esigenze.

Insomma, vuoi aprire un bar su strada o in un luogo caratteristico? Lo vuoi in centro città oppure in una zona periferica? In questi casi, non esiste una scelta universale, ma solo la scelta migliore per le tue esigenze.

Dopo aver scelto il locale, dovrai farlo controllare da un esperto di urbanistica in modo da poter verificare che sia a norma. In questa fase, verrà controllata la presenza di bagni, antibagni o cucina ad hoc per l’attività che vuoi svolgere.