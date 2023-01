«Capodanno Nrg? Il trionfo dello spettacolo»

“Siamo in un momento storico certamente non semplice e non dei più facili – le cronache ne sono piene – e sapere creare “emozione” e riuscire a portare la parte interiore delle persone in uno stato di benessere che coinvolge i molteplici sensi, dall’udito, alla vista ed anche alle sensazioni, è sicuramente importante, oggi più che mai. E ringrazio per avere avuto la meravigliosa possibilità di “traghettare” nel nuovo anno i nottambuli dell’Energy!”.