Il Jam Session diventa jazz club con Capiozzo

Mercoledì 4 gennaio 2023 il primo evento in cartellone si muove sul pentagramma del Gigi Cifarelli & Chicco Capiozzo Trio.

Gigi Cifarelli, chitarra, voce, dotato di grande verve ed energia musicale, dalla metà degli anni ‘80 si è mosso nell’ambito del jazz, del funky ed anche del pop (Mina, Renato Zero, ecc.). Nel 1995 con l’invito al festival “Les nuits de la guitare” a Patrimonio (Corsica) è entrato in una dimensione internazionale, esibendosi sullo stesso palco di John Scofield, Philipe Caterine, Mike Stern. Negli anni seguenti è stato padrino del Festival di Sète sur Mer, Francia, dove ha suonato con Bireli Lagrene e Silvan Luc, seguito da un concerto in trio a Parigi sempre con Lagrene e Philipe Caterine. Nel 2000 ha pubblicato un disco che ha ottenuto molti riconoscimenti, “With the eyes of a child”, e successivamente si è esibito in diversi concerti con Carl Anderson, il compianto Judas di Jesus Christ Superstar.

La cosa che Cifarelli ama di più è suonare dal vivo, per questo negli ultimi anni è salito sui palchi di tante manifestazioni, collaborando fra gli altri con Tommy Emmanuel a Monteroduni (Isernia) all’Eddie Lang Jazz Festival. Non a caso nel 2008 ha inciso dal vivo “Io c’ero” alle “Scimmie” di Milano, uscito poi nel 2009, rivelando ancor di più la sua personalissima cifra artistica in un album che fonde atmosfere jazzistiche con la tradizione italiana, con un tocco e un modo di far musica immediatamente riconoscibili. Recentemente ha realizzato un progetto dedicato a George Benson, proposto per uno spettacolo benefico e presentato in seguito a Torino al “Gruvillage Festival”, in cui ha aperto la serata del concerto di Dennis Chambers ed Eric Mariental. Fra le altre collaborazioni è da citare quella con Ronnie Jones, col quale interpreta grandi classici del soul blues e del jazz, da lui riarrangiati per il cantante statunitense. Molti di questi progetti sono ancora in atto, assieme alle partecipazioni ai festival, fra i quali “Entro Jazz” (Villanova D’Albenga), Arona (No), Atri Jazz (Abruzzo), e il Ju Ju Memorial, dedicato a Giulio Capiozzo, a Cesenatico.