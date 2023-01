L’ordinanza disattesa: a mezzanotte partono i botti un po’ dovunque

Un esito, per certi versi, che non sorprende visto che, alla vigilia di Capodanno, petardi e raudi erano regolarmente in vendita in molti negozi di Cesenatico. E poi ci sarebbe voluta un’autentica task-force per presidiare il territorio e sanzionare i trasgressori. E con un corpo di Polizia Municipale ridotto all’osso, tutti sapevano che i controlli sarebbero stanti blandi e dunque generalmente inefficaci.