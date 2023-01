Comitati di quartiere, il programma delle assemblee

Con l’inizio del 2023 cominciano anche le assemblee pubbliche del sindaco Gozzoli e della giunta con tutti i comitati di quartiere. Un momento di ascolto, dialogo e confronto che per cause di forza maggiore dovute all’emergenza sanitaria manca dal febbraio del 2020. Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza e i primi due appuntamenti saranno lunedì 9 gennaio 2023 alle 20.30 presso il Palamaddonina di Via Giovanni Falcone 1 nel quartiere Madonnina-S. Teresa e mercoledì 11 gennaio 2023 alle 20.30 presso il Cineteatro “Letizia” di Via Canale Bonificazione 453 nella frazione di Sala. Nelle prossime settimane il “tour” continuerà toccando tutte le zone di Cesenatico.