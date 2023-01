Dal 14 gennaio “Balla & Snella” sbarca anche a Santarcangelo

Sbarca anche a Santarcangelo di Romagna “Balla & Snella”, ovvero dimagrire ballando, il nuovo progetto per le donne di Melina Zoccoli che prenderà il via, con una giornata dimostrativa ad ingresso gratuito (necessaria però la prenotazione), sabato 14 gennaio a partire dalle ore 16 nella nuova sede al civico 16 di via Mazzini (ingresso da via Cabina).

Il corso, che promette una silhouette invidiabile ballando e divertendosi, è basato su un metodo rivoluzionario che sta spopolando in tutta Italia, come dimostra l’esperienza nella vicina Cervia dove ai corsi di “Balla & Snella” – prima sede ufficiale aperta nella nostra regione dalla stessa Melina Zoccoli – hanno preso parte circa 150 allieve.