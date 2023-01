Sabato a Cesena la prima presentazione di “Se lo sapesse Jung”

“Amore, ragione e istinto. C’è un linea sottile che divide tutto. Ma poi viene la pioggia e… l’anima si sveglia”.

In collaborazione con le librerie Giunti e Mondadori di Cesena è in programma sabato 7 gennaio (ore 17), nell’aula magna della biblioteca Malatestiana di Cesena, la prima presentazione pubblica di “Se lo sapesse Jung” (Il Seme Bianco), secondo libro del sanremese, ma ormai cesenate d’adozione, Ian Giovanni Soscara.

All’ouverture, oltre all’autore, parteciperanno anche gli psicoterapeuti Denis Ceccarelli, Enrica Severi e Lucia Venturi, colleghi di lavoro di Soscara che, oltre ad essere uno scrittore e autore di cortometraggi, è psicologo clinico, psicoterapeuta, sessuologo e co-fondatore e condirettore del Polo Clinico Psi.Fa Cesena per coppie e famiglie.

“Se lo sapesse Jung” è un libro di formidabile potenza narrativa, un viaggio nell’anima che, tra istinto ed intelletto, fa vacillare tutti gli schemi vitali: “In questo romanzo sono andato alla ricerca dell’anima – spiega Soscara – di quel soffio di vita che spesso viene ignorato, schiacciato e represso. Il protagonista sembra andare oltre la ligia deontologia, si cala nella sua parte più scura di uomo e terapeuta per ‘cercarsi’ in nome dei sentimenti, alla faccia della ragione. Credendo di conoscere sé stesso e il mondo profondo delle persone precipita in un vortice narrativo dove si specchia nelle storie cliniche che ruotano attorno alla sua vita, a quella della sua famiglia e dei suoi amici. Fino a quando, nella sua esistenza lastricata di regole, irrompe l’uragano Ida che sgretola ogni sicurezza, rafforzando la tesi del viaggio interiore, quello che ognuno di noi compie per andare a prendersi la ‘città rotonda’, quella dove risiede l’anima. Quell’anima – o psiche se preferite – che resta la più fedele bussola della nostra vita, quella che ci guida e ci consente di raggiungere i nostri obiettivi e di avverare i nostri desideri”.