Quello scheletro nella Vena Mazzarini…

Impossibile non provare empatia per la Bonoli (che ricorda per certi versi una sorta di “Rocco Schiavone in gonnella”), soprannominata “la Lince”, un poliziotto per certi versi scomodo e assolutamente poco formale, dalla vita disordinata e con una precisa inclinazione per il gin tonic. Marcelli è abile nel tratteggiare le situazioni e le persone che caratterizzano la narrazione, arricchendo una scrittura fluida ed ispirata con una serie di citazioni gustose tra le più disparate: canzoni anni ’80, motti latini, annotazioni storiche, rimandi al precedente La Strega Spiaggiata e simpatiche locuzioni dialettali romagnole che rendono, se possibile, ancora più gustosa la lettura.