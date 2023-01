Domani in Emilia Romagna partono i saldi invernali

Con la maxi-stangata su energia e trasporti, il potere d’acquisto degli italiani si sta sempre più riducendo ed è per questo che l’inizio dei saldi – previsto in Emilia Romagna per domani (5 gennaio) – viene salutato con ben poco ottimismo dai commercianti.

Sulla carta, è un’occasione unica per rinnovare il guardaroba ma – come detto – le proiezioni non sono incoraggianti.