Nuovo treno notturno da Monaco e Vienna per la Riviera

Il progetto nasce dalla constatazione di un mercato turistico in lingua tedesca in grande crescita, anche grazie alle politiche promozionali messe in atto negli ultimi anni da Regione, Apt Emilia-Romagna e Visit Romagna. La nuova campagna promozionale TV della Riviera in Germania partirà infatti il 10 gennaio, e nei prossimi mesi, la Regione Emilia Romagna parteciperà alle fiere CMT Stoccarda, Free Monaco e ITB Berlino.