Un corso gratuito di fumetti per i bambini e i ragazzi di Cesenatico

Sono organizzate due diverse classi: la prima si terrà il lunedì dalle 16 alle 17.30 presso la biblioteca Comunale ed è rivolta a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni; la seconda si terrà il lunedì dalle 17.30 alle 19 sempre in Biblioteca per ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni. L’inizio dei corsi è previsto per lunedì 23 gennaio 2023 ed i posti sono limitati. Per potersi iscrivere è necessario telefonare, a partire da lunedì 9 gennaio 2023, all’URP del Comune al numero 0547/79333.