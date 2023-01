Lotteria Italia: venduto in Emilia Romagna il biglietto da 5 milioni

Ma l’annata più fortunata della storia resta quella del 1996 quando – ancora con le lire in corso – la Befana portò sotto le Due Torri il primo e il terzo premio, per un totale di dieci miliardi di lire, con due biglietti venduti in un bar tabaccheria di via Indipendenza, nel centro storico, e in una delle edicole della stazione ferroviaria (dove fu centrato anche il secondo premio del ’92, due miliardi e mezzo).

Già nel ’91 Bologna aveva incassato, grazie all’autogrill di Cantagallo, il premio più importante, allora 5 miliardi. Altri premi da 3 miliardi furono assegnati nel ’97 (in una tabaccheria della Fiera con un biglietto venduto durante il Motorshow) e nel ’99, anche in quel caso in un bar di via Indipendenza. Senza contare la maxivincita realizzata nel 2006 al Superenalotto che fruttò 61 milioni di euro.

L’Emilia si è piazzata quest’anno nella ‘top five’ dei biglietti fortunati anche con Parma, dove è stato venduto – in un’area di servizio sull’A1 – il biglietto Serie L 492408 che ottiene il quinto premio da un milione. Vinti a Parma e Medesano anche due dei dieci premi di seconda categoria (Serie A 265781 e Serie O 309242), da 50mila euro ciascuno.

Lo scorso anno la fortuna aveva raggiunto invece Formigine, con il secondo premio da due milioni e mezzo (in un’altra area di servizio sull’A1, Secchia Ovest, arrivò il primo premio di 5 milioni nell’edizione 2012, l’anno del sisma).