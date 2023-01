Multe, entro il 31 gennaio la decisione del Comune se cancellarle o meno

Non tutti i contribuenti avranno la fortuna di veder cancellate le multe sotto i 1.000 euro (affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015). Con la legge di bilancio è stata infatti data la possibilità ai Comuni di non cancellare quanto dovuto per i propri concittadini. E l’Agenzia della Riscossione, seguendo il dettato normativo, ha predisposto e scaricato sul proprio sito il modulo per le amministrazioni locali.

Bisognerà attendere il 31 gennaio per sapere se il proprio municipio consentirà o meno lo stralcio. Agenzia Riscossione – spiega il comunicato – ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità con le quali gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro.