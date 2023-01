Scontri fra ultras: caos sulla via Cesenatico

Torna la becera idiozia degli ultras romagnoli che, attorno a mezzogiorno, sulla via Cesenatico nei pressi della lavanderia a gettoni di Ponte Pietra, hanno dato vita a dei violenti scontri.

Non è ancora chiaro se alcune persone siano dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso, così come sono tuttora in corso le indagini delle forze dell’ordine per individuare i responsabili degli scontri; per ora l’unica certezza è che, per cinque lunghi minuti, decine di ultras di Rimini e Cesena se le sono date di santa ragione.