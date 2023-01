Buone notizie: dal 2024 addio tassa di scopo

Così, per coprire il costo del leasing precedentemente siglato, venne introdotta la tassa di scopo che nel frattempo il governo aveva messo nella Legge finanziaria del 2007, nella misura dello 0,5 per mille, per finanziare i Comuni che avevano bisogno di finanziare opere pubbliche, come nel campo dell’edilizia scolastica.